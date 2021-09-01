Томские школы встречают учеников

Термометрия на входе в здание обязательна. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Все школы города готовы к встрече учеников 1 сентября,-сообщила пресс-служба городской администрации.

«В сложившейся эпидобстановке, наравне с традиционными мерами безопасности мы должны большое внимание уделить соблюдению противоэпидемических мер в образовательных учреждениях, куда 1 сентября придут дети»,-говорится в пресс-релизе.

По информации городского департамента образования, все школы и детские сады готовы к встрече учащихся. Усилен контроль доступа в образовательные учреждения.

«КП-Томск» уже писала о том, что школьники и студенты начинают новый учебный год в очном формате. В Томске тождественная линейка, посвященная Дню знаний, пройдет только для 1 и 11 классов,

Как заявили в Роспотребнадзоре, в новом учебном году для школ страны сохранятся те же противоэпидемиологические требования, что и год назад: термометрия на входе в здание, использование антисептиков, закрепление за каждым классом отдельного кабинета.