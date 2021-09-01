В первый день осени в Томске столбики термометров поднимутся до + 16 градусов

В День знаний томичам пригодятся зонты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 1 сентября, по области и в Томске ожидается облачная погода с прояснениями. Это прогноз томского ЦГМС.

"В отдельных районах небольшие дожди, утром местами туманы. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью +3…+8 °С, местами заморозки до -3 °С. Температура днем +11…+16 °С",-говорится в сообщении метеорологов.

Добавим, на этой неделе томский гидрометцентр сообщил, что среднедекадная температура воздуха в начале сентября у нас в регионе ожидается выше нормы. Дневная температура в Томске будет колебаться от 14-16 до 21-23 градусов тепла, к концу декады станет прохладнее.