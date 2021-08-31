Команда пенсионеров из Томской области стала лучшей в компьютерном многоборье в СФО

Наши пенсионеры - лучшие в Сибири по компьютерам! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как сообщила сегодня, 31 августа, пресс-служба администрации Томской области, команда представителей старшего поколения из Томской области стала победителем XI всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров в СФО.

Как информирует интернет-портал администрации региона, в финале всероссийского компьютерного многоборья вышли около 300 участников из России и других стран. Представители старшего поколения продемонстрировали навыки работы на смартфоне, выполнили задание на компьютерах и в сети Интернет. Заметим, что Александр Игловский из Кривошеинского района Томской области оказался самым старшим участником чемпионата (81 год) и получил за это специальный приз.