Сегодня утром на окраине Томска столкнулись две иномарки

Обстоятельства ДТП выясняются... Фото: сайт УМВД России по Томской области

Сегодня, 31 августа, около 11 часов 20 минут утра на 12 км автодороги Томск – Каргала -Колпашево произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, информирует сайт регионального управления полиции, мужчина-водитель 1993 года рождения на своем автомобиле Toyota Carina двигался со стороны г. Колпашево в сторону города Томска. Он не убедился в безопасности маневра при совершении левого поворота на ул. Ленина с. Тимирязево, это Кировский район Томска, в результате чего произошло столкновение со встречным автомобилем Honda Odyssey. За рулем другой иномарки находился водитель 1965 года рождения.

Как отмечают специалисты, в результате ДТП водитель автомобиля Toyota Carina доставлен в медучреждение. Водителю Honda Odyssey и мужчине-пассажиру 1981 года рождения оказана разовая врачебная помощь. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.