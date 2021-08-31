Коронавирус в Томске: + 109 новых случаев заражения

В коечном фонде свободно 25,7% мест. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 31 августа 2021 года, в Томской области выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 40 799 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 53 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 34 852 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,97. В коечном фонде свободно 25,7% мест.

За последние сутки в стране выявлено 17 813 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 795пациентов скончалось, 18 624 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 918 965 человек, 183 224 скончались, 6 181 054 выздоровели.