В Томске более 3 тысяч школьников и студентов пользуются льготами на проезд

Для оформления выплаты потребуется справка об отсутствии учебного заведения в шаговой доступности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области за 2021 год более 3 тысяч школьников и студентов пользуются льготами на проезд, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Ежемесячная выплата на проезд к месту учебы предоставляется детям из малоимущих многодетных семей, а также сиротам и получающим пенсии по потере кормильца», - говорится в сообщении.

Как отметили в администрации, на такие выплаты ушло 5,9 миллионов рублей.

Марина Киняйкина, начальник областного департамента социальной защиты населения, уточнила, что томские школьники ежемесячно получают пособие на проезд в транспорте, если школа находится за пределами микрорайона или села. Для оформления выплаты потребуется справка об отсутствии учебного заведения в шаговой доступности.