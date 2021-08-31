В Томской области нетрезвый водитель получил реальный срок

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – самое серьезное нарушение. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Шегарском районе местный житель за неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения приговорен к лишению свободы, сообщила прокуратура региона.

«Районный суд признал 21-летнего жителя района виновным»,-говорится в сообщении.

Установлено, что в мае 2021 года молодой человек, будучи нетрезвым, сел за руль. По пути его для проверки документов остановила полиция. Почувствовав сильный запах алкоголя, исходящий от водителя, сотрудники правоохранительных органов предложили мужчине пройти освидетельствование. Факт опьянения был установлен, водителя от управления транспортным средством отстранили. При этом выяснилось, что в октябре 2020 года за подобные неправомерные действия этот же водитель уже привлекался к административной, а в феврале 2021 года – к уголовной ответственности.

Суд приговорил подсудимого к 8 месяцам лишения свободы, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

«КП-Томск» напоминает, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – самое серьезное нарушение из всех, которое может совершить водитель. Наказание за пьяное вождение зависит от того, привлекается ли водитель впервые или нет.

Пагубное пристрастие к алкоголю некоторые российские водители не утрачивают, несмотря на возраст. Необычный случай на прошлой неделе произошел в Карелии, сотрудники местной Госавтоинспекции отстранили от управления автомобилем 72-летнюю женщину. Она не только была пьяна, но и не имела прав.