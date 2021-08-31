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Происшествия31 августа 2021 4:53

В Томском районе произошло возгорание в кирпичном жилом доме

Спасатели эвакуировали 15 человек
Елена Андреева
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В 3-комнатной квартире обгорели гарнитур и плита.

В 3-комнатной квартире обгорели гарнитур и плита.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пожар произошел в понедельник, 30 августа, в поселке Зональная станция Томского района, сообщает МЧС.

«Возгорание произошло в 11.21 на ул. Солнечная, 21 Б, в 5-этажном кирпичном жилом доме. На момент прибытия первого подразделения в 3 подъезде с балкона 3 этажа шел дым»,-говорится в сообщении.

В МЧС рассказали, что пожарные по лестничным маршам эвакуировали из подъезда 15 человек. В результате пожара в 3-комнатной квартире в кухне обгорели гарнитур, плита, закоптились стены. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Причина устанавливается.

Зональная Станция — поселок в Томском районе Томской области. Административный центр Зональненского сельского поселения.