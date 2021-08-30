В Стрежевом приставы смогли найти должника по алиментам благодаря его пристрастии к рыбалке

Для того, чтобы найти должника, пристав обратился к его личной страничке в соцсети, и на одной из фотографий, сделанной во время рыбалки, увидел алиментщика в компании другого должника. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Томской области в городе Стрежевой судебным приставам удалось задержать не плательщика, который от них тщательно скрывался, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

«Нарушитель закона не шел на контакт с приставами, однако встретиться с ним удалось благодаря другому должнику. Долг стрежевчанина по алиментам составляет более 300 тыс. рублей. Гражданин не пытается устроиться на работу, чтобы выплачивать денежные средства на содержание ребенка, ведет асоциальный образ жизни», - говорится в сообщении.

Уточняется, что за нежелание выплачивать долг у приставов были все основания возбудить уголовное дело. Однако мужчина не выходил на связь и не открывал двери служителям закона.

- Для того, чтобы найти должника, пристав обратился к его личной страничке в соцсети, и на одной из фотографий, сделанной во время рыбалки, увидел алиментщика в компании другого должника. Пристав созвонился с «напарником», контакты которого сохранились со времени работы над его исполнительным производством, и выяснил, где и каким образом возможно увидеть неплательщика, - рассказали в службу судебных приставов.

На данным момент должник пойман и привечен к уголовной ответственности.