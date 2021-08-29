Творческая девушка из Томска победила в грантовом конкурсе Росмолодежи

В следующем году томичи увидят современные танцы от Полины Вязовой Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как сообщила пресс-служба администрации Томской области, хореограф, танцовщица и автор творческих проектов Полина Вязовая из Томска стала одним из победителей грантового конкурса Росмолодежи.

Как информирует интернет-портал администрации региона, конкурс прошел в рамках Молодежного проектного форума Южного федерального округа «Селиас-2021» в Астрахани. Парни и девушки почти из 50 регионов России представили свои проекты на суд экспертов. Томичка приехала с просветительским проектом – фестивалем современного танца «И это, по-твоему, искусство?». По словам Полины Вязовой, его она планирует провести в нашей области в следующем году. Участие в форуме творческой томчки поддерживала администрация области через свой профильный департамент – по молодежной политике.