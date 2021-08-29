В поселке на окраине Томска молодые люди задержали мужчину с оружием без патронов

Мужчина в Томском районе зря пытался напугать парней оружием без патронов. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области, 27 августа вечером в ОМВД России Томскому району поступил сигнал о том, что около одного из домов по улице Виталия Грачева в микрорайоне Южные Ворота в поселке Зональная станция, это на окраине Томска, задержан мужчина с оружием.

Как информирует сайт регионального управления полиции, на место незамедлительно выехали сотрудники этого правоохранительного ведомства. Как удалось выяснить, между молодыми людьми произошел конфликт. После этого один из мужчин ушел домой, а потом вернулся на место с охотничьим нарезным оружием без патронов. Он хотел напугать участников конфликта, но был задержан молодыми людьми. Полицейские провели необходимые действия, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом. Заметим, что регионе огнестрельное оружие принимает участие в ходе бытовых конфликтов не так часто.