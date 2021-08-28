В выходные 5 мобильных пунктов вакцинации работают в разных районах Томска

Вакцинироваться от коронавируса можно не только в стационарных, но и в мобильных прививочных пунктах, которые развернуты в разных районах Томска. Фото: сайт регионального оперштаба в соцсети ВКонтакте.

Бесплатная вакцинация доступна томичам в возрасте 18+, желающим привиться от новой коронавирусной инфекции. Препаратом «Спутник Лайт» разрешено вакцинироваться через шесть месяцев после COVID-19, уточнили представители облздрава.

Сегодня, 28 августа, и завтра, 29 августа, жителям Томска предлагают поставить прививку вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт» в мобильных пунктах вакцинации. Так, с 13 до 20 часов обоими компонентами «Спутник V» можно вакцинироваться на территории ТРЦ «Изумрудный город» («передвижка» развернута на первом этаже в зоне гардероба).С 10 до 15 часов в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13) проставляется второй компонент вакцины.

28 августа до 15 часов и в будни с 10 до 20 часов прививка доступна в здании областной библиотеки им. Пушкина (ул. К. Маркса, 14). Завтра, в воскресенье, другой пункт вакцинации – он открыт на базе общеврачебной практики медсанчасти «Строитель» (пр. Фрунзе, 116) - будет работать с 10 до 16 часов (первый компонент вакцины здесь введут всем желающим, второй - тем, кто уже сделал это 8 августа).

Кроме того, ежедневно с 9 до 15 часов по предварительной записи по телефону 8 (3822) 90-80-00 прививки можно получить в лечебно-диагностическом центре «МИБС» на ул. Мичурина, 105.

В облздраве напомнили: перед вакцинацией проводится обязательный осмотр жителей врачом-терапевтом, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.