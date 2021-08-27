В Томской области аграрии убрали с полей почти четверть зерновых культур

Уборочная страда в Томской области в самом разгаре. Фото: сайт департамента по социально-экономическому развитию села Томской области

Как сообщила сегодня, 27 августа, пресс-служба администрации Томской области, в регионе обмолочено 22,4 % посевов зерновых культур. Специалисты отмечают, что средняя урожайность составляет 28,5 ц/га.

Интернет-портал администрации региона информирует о том, что хозяйства убирают с полей озимую и яровую пшеницу, озимую рожь, овес, горох, ячмень, тритикале и лен-долгунец. Кроме того, в Томском районе приступили к уборке рапса. Овощеводческие хозяйства начинают уборку капусты, свеклы, моркови и картофеля. Также, специалисты сообщают о том, что план по заготовке кормов в Томской области выполнен на 82,2 %.