Членам кругосветной экспедиции РГО, в числе которых есть томичи, передали подарок от короля Испании

Участников кругосветной экспедиции РГО тепло встретили в мэрии испанского портового города. Фото: сайт Томского областного отделения РГО

Как сообщило сегодня Томское региональное отделение РГО, 26 августа в мэрии портового города Ла-Корунья (Испания) состоялась торжественная встреча с участниками кругосветной экспедиции на судне "Russian Ocean Way" , в составе которой есть томичи.

Как информирует Елизавета Шаимбаева на сайте общества, от лица испанского короля команде экспедиции был вручен символ города – Башня Геракла. Представители Сибири и Галисии обсудили научные и экологические проекты, а также возможности туризма по Сибири. От лица испанского короля Филиппа VI команду экспедиции поприветствовал Хесус Хавьер Селемин, советник по образованию, исторической памяти, инновациям, промышленности и занятости в мэрии города.

Кроме того, как рассказала Юлия Калюжная, координатор межрегионального туристического маршрута "Золотое кольцо Сибири (Открываем Сибирь), есть первые договоренности с испанскими туроператорами, которые заинтересованы в туризме по Сибири и готовы подключиться к работе в этом направлении. 27 августа тримаран "Russian Ocean Way" отправляется в Виго, где, благодаря почетному консулу России в Галисии Педро Моуриньо Усалю, судно ожидают на верфи для капитального осмотра и ремонта.