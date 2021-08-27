В Томске группу местных жителей судят за вымогательства и поджоги автомобилей

Томичи в составе организованной группы вымогали деньги и поджигали автомобили в Октябрьском районе областного центра! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщила сегодня, 27 августа, пресс-служба УМВД России по Томской области, следователями регионального управления полиции завершено расследование уголовного дела по обвинению 5 жителей областного центра в совершении ряда преступлений. Как информируют специалисты, мужчин обвиняют в фактах вымогательства и умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества.

Сайт правоохранительного ведомства отмечает, что эти томичи были ранее судимы за совершение имущественных преступлений. По версии следствия, 40-летний обвиняемый вместе с 4 своими знакомыми в период с августа 2018 года по февраль 2019 года совершили поджоги 3 автомобилей, припаркованных в Октябрьском районе г. Томска. Они действовали по заранее разработанному плану. Действия «криминальной пятерки» причинили потерпевшим ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

Кроме того, обвиняемые причастны к совершению вымогательств денежных средств. В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.