В Томске 4 отделения больниц возвращаются к работе по основному профилю

Медучреждения региона возвращаются к прежней деятельности - пока уровень заболеваемости новым коронавирусом в Томской области не растет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщил местный Центр медицинской информации, в Томске с понедельника, 30 августа, отделение пульмонологии и ЛОР-отделение больницы № 3, а также отделения гинекологии и офтальмологии ОКБ начинают принимать пациентов по основному профилю, Ранее они работали в режиме респираторного госпиталя, принимая пациентов с COVID-19.

Специалисты информируют о том, что в помещениях медучреждений проведена заключительная дезинфекция. В этих отделениях открыто 105 коек для оказания плановой и экстренной медицинской помощи. По словам сотрудников департамента здравоохранения Томской области, плановая госпитализация пациентов будет проводиться в режиме инфекционной безопасности.

Стоит напомнить, что в Томской области действующими респираторными госпиталями остаются медсанчасть № 2, Томская районная больница, госпиталь на базе ОКБ, больницы № 3 и родильного дома № 4, а также госпиталь во Дворце спорта. В Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра. Целый ряд медучреждений региона, которые ранее были ковид-госпиталями, вернулись к работе по основному профилю.