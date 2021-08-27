30 миллионов рублей получит Томская область на ремонт сельских ДК

Культурная инфраструктура в Томской области в последние годы активно модернизируется. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томская область получит от федерального центра порядка 30 миллионов рублей на капремонт сельских домов культуры, - сообщила пресс – служба обладминистрации.

«Федеральные средства в 2022 году будут направлены на ремонт пяти домов культуры в Асиновском, Молчановском, Бакчарском, Кожевниковском и Верхнекетском районах»,-говорится в пресс – релизе.

Культурная инфраструктура в Томской области в последние годы активно модернизируется. В 2020-м году были отремонтированы дома культуры в Парабельском районе - селах Парабель и Нижняя Чигара. В этом году за счет федеральной субсидии идет капремонт ДК в Каргаске.

"КП" писала о том, что общедоступные культурно-просветительские учреждения в России появились почти полтора века назад. Они создавались во многих губерниях и особенно активно после революции 1905 года для просветительской работы и досуга. В них обучали грамоте, читали лекции, показывали спектакли, устраивали посиделки и выставки. В советское время рабочие клубы и дома культуры стали активно появляться после 1920 года. Сейчас у сельских домов культуры открывается «второе дыхание».