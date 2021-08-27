Томичей в субботу приглашают на ярмарки выходного дня

Торговые места для сельхозпроизводителей на ярмарках предоставляются бесплатно. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ярмарки выходного дня состоятся в Томске в ближайшую субботу, 28 августа,-сообщила пресс-служба мэрии.

«На ярмарках горожане смогут приобрести продукцию крестьянско-фермерских хозяйств и личных подворий Первомайского, Кожевниковского, Бакчарского, Шегарского, Асиновского, Зырянского, Томского и других районов Томской области. Будут представлены овощи, ягоды, дикоросы, продукты пчеловодства, травяные сборы»,-говорится в пресс-релизе.

Покупателей ждут с 9 утра на Набережной реки Томи, 29а, на ул. Говорова, 25/1, на ул. С. Лазо, 3, на пр. Академический, 13, на ул. Сибирская, 111Б, в деревне Лоскутово, на ул. Гагарина, 40.

Еще раньше, с 8 утра, фермерские хозяйства начнут работать на ул. Бела Куна, 20. Полный список действующих ярмарок можно увидеть на сайте мэрии Томска.

В горадминистрации уточнили, что торговые места для сельхозпроизводителей на ярмарках предоставляются бесплатно, а покупатели получают продовольственные и непродовольственные товары напрямую от производителя, без дополнительных торговых надбавок.