В Шегарском районе Томской области местная жительница не могла продать дом из-за долга по кредиту

У гражданки было возбуждено четыре исполнительных производства о взыскании кредитных платежей на общую сумму 800 тыс. рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томской области в Шегарском районе местная жительница долго не расплачивалась за свои займы, после чего приставы предприняли меры, в том числе вынесли запрет в Росреестре на совершение сделок. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

«У гражданки было возбуждено четыре исполнительных производства о взыскании кредитных платежей на общую сумму 800 тыс. рублей. С целью возврата заемных средств приставы предприняли ряд мер, в том числе вынесли запрет в Росреестре на совершение сделок в отношении недвижимости неплательщицы — дома и земельного участка в районном центре», - говорится в сообщении.

Уточняется, что изначально деньги снимались с заработной платы должницы, но позже женщина уволилась с места работы и уехала в Санкт-Петербург. На момент поступления прекратились, но позже в конце июля 2021 года долг был полностью оплачен одним траншем. Такое решение гражданка приняла после необходимости продать дом.

Поскольку зарегистрировать недвижимость на нового владельца было невозможно, она предпочла погасить все кредиты вместе с исполнительским сбором в бюджет РФ