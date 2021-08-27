В Томской области в поселке Орловка утонул подросток

На данный момент водолазы ведут поисковые работы. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томском районе, в поселке Орловка, вчера, 26 августа, утонул 15-летний подросток. На данный момент тело молодого человека ищет поисково-спасательная служба, об этом корреспонденту «КП – Томск» сообщил замначальника Томской ПСС Владлен Кузьменчук.

- Это произошло на реке Томи в поселке Орловка возле г. Северска. Молодой человек утонул вчера, примерно в 16:00. Сообщение нам пришло вчера вечером, группа водолазов выдвинулась сегодня и поиски подростка ведутся сейчас, - прокомментировал Кузьменчук.

Также замначальника ПСС уточнил, что подросток 2005 года рождения.