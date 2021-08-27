В Томске вандалы изрисовали скамейку и крыльцо СФТИ на Ново-Соборной площади

Правонарушителей будет искать полиция. Фото: telegram-канал мэрии Томска.

Вера, 26 августа, на telegram-канале мэрии Томска появились фотографии и информация о том, что вандалы изрисовали крыльцо СФТИ и скамейку на Ново-Соборной площади.

«Исполняющий обязанности мэра поручил и.о. заместителя по безопасности и общим вопросам оперативно отработать этот вопрос с полицией, найти хулиганов и наказать их в соответствии с существующим законодательством», - говорится в сообщении.

Добавим, что за вандализм и подобные проделки предусмотрена уголовная ответственность. Правонарушителям будет грозить штраф, либо один год исправительных работ или арест на три месяца.