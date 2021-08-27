Суд разрешил томскому мэру в сентябре проголосовать лично

В честь праздника Иван Григорьевич и прогуляется до избирательного участка. Фото: Валерий Доронин

Советский районный суд удовлетворил ходатайство органов уголовно-исполнительной системы и разрешил находящемуся под домашним арестом И.Кляйну 17 сентября 2021 года покинуть место исполнения меры пресечения (собственную квартиру) для посещения избирательного участка по месту жительства. Примечательно, что он может это сделать в течение всего дня в любое удобное для него время, но с 8 утра до 20 часов вечера (в период работы участковых избирательных комиссий).

Напомним, накануне, 25 августа, суд поддержал ходатайство прокуратуры о продлении И.Кляйну меры пресечения в виде домашнего ареста на 3 месяца. Тогда адвокаты и сам подсудимый убеждали суд в том, что Ивану Григорьевичу по состоянию здоровья необходимы прогулки на свежем воздухе, но суд в этом отказал. Однако, как известно, не бывает правил без исключений. Тем более в нашей стране, где выборы всегда были праздником. А нынче таких праздничных дней, когда можно отдать свой голос за кандидатов в Законодательную Думу Томской области и Госдуму РФ, будет аж три (17, 18, 19 сентября).

В честь праздника Иван Григорьевич и прогуляется до избирательного участка. В процессе голосования ему разрешено также общение с представителями участковой избирательной комиссии. Правда, на этот день уже назначено очередное судебное заседание по делу Кляйна, так что 17 сентября для временно отстраненного мэра Томска будет и праздничным днем, и рабочим.