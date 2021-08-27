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Общество27 августа 2021 4:02

Погода в Томске: в пятницу будет жара и немного ветрено

Местами порывы ветра до 17м/с
Ксения Высотина
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В отдельных районах ожидаются районах кратковременные дожди, грозы, днем местами град.

В отдельных районах ожидаются районах кратковременные дожди, грозы, днем местами град.

Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 27 августа 2021 года, в Томске будет жаркая погода и немного ветрено. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура +27…+29 °С.

В отдельных районах ожидаются районах кратковременные дожди, грозы, днем местами град, утром местами туманы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 3-8 м/с. Местами порывы до 17м/с. Температура +25…+30 °С, по северо-западу региона – +19…+24°С.