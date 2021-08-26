По 100 тысяч рублей смогут получить выпускники томских вузов на реализацию своих проектов

Выпускники могут предоставить в Центре занятости свой бизнес-план, после чего им будет выделена поддержка от регионального бюджета в размере 100 тысяч рублей. Фото: Ксения Высотина

В Томских вузах выпускники смогут получить по 100 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Об этом сообщила журналистам на пресс-конференции Светлана Грузных, начальник департамента труда и занятости населения Томской области.

- Мы можем оказать финансовую поддержку гражданам, которые регистрируются не только как предприниматели и юридические лица, но и тем, кто принимают решение платать налог на профессиональных доход, - рассказала Грузных.

Начальник департамента труда и занятости уточнила, что такая привилегия касается безработных граждан. Выпускники могут предоставить в Центре занятости свой бизнес-план, после чего им будет выделена поддержка от регионального бюджета в размере 100 тысяч рублей.

На пресс-конференции также добавили, что в следующем году будет реализован проект "Стартап как диплом". Выпускники, которые защитят диплом и смогут удачно защитить свой бизнес-проект, получат поддержку 100 тысяч рублей для реализации идеи.