В Томске воздух местами прогреется до + 34 градусов

Температура воздуха днем +24…+29°С, местами до +34°С. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 26 августа, в Томске и в районах области будет жарко. Это прогноз томского ЦГМС.

«По области и в Томске ожидается: переменная облачность. Без существенных осадков, утром местами туманы. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура ночью +15…+20°С, местами +9…+14°С. Температура днем +24…+29°С, местами до +34°С», - говорится в сообщении.

Несмотря на жару, вероятность возникновения природных пожаров в лесах ниже среднего. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«КП – Томск» на этой неделе рассказывала, что с начала августа на территории Томской области произошло 5 лесных пожаров. Все они были ликвидированы в первые сутки с момента обнаружения. Специалисты отмечают сезонный характер их возникновения. В это время жители области, собирая дикоросы, нередко оставляют без присмотра костры, которые и становятся причиной возгораний.