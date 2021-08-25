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Происшествия25 августа 2021 12:41

В Северске Томской области обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями

Следственный комитет проводит проверку
Елена Андреева
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Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела с огнестрельными ранениями.

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела с огнестрельными ранениями.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Северске сегодня обнаружено тело мужчины - местного жителя - с огнестрельными ранениями. Об этом сообщила представитель СУ СК по Томской области.

Сообщается, что есть признаки добровольного ухода из жизни. Следственный комитет проводит проверку, другой информации в ведомстве «КП – Томск» не сообщили.

Согласно неофициальным данным, погибший – директор комбината, который занимается производством хлеба и кондитерских изделий.