В Северске Томской области обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела с огнестрельными ранениями. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Северске сегодня обнаружено тело мужчины - местного жителя - с огнестрельными ранениями. Об этом сообщила представитель СУ СК по Томской области.

Сообщается, что есть признаки добровольного ухода из жизни. Следственный комитет проводит проверку, другой информации в ведомстве «КП – Томск» не сообщили.

Согласно неофициальным данным, погибший – директор комбината, который занимается производством хлеба и кондитерских изделий.