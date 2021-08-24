Томичам предлагают оставить отзывы с предложениями по благоустройству площади у фонтана на Ушайке

Томичи уже активно делятся своими предложениями.
Фото: Ксения Высотина
Площадь у фонтана на Ушайке будет благоустроена по предложениям жителей города, - сообщает пресс-служба мэрии Томска.
«Сейчас площадь - это место прогулок и отдыха многих томичей и гостей города, однако качество её благоустройства не соответствует современным стандартам», - говорится в сообщении.
В мэрии уточнили, что томичи могут поделиться своим мнением, как должна выглядеть территория у фонтана и чем она должна быть наполнена. Свои предложения предлагают оставить по ссылке на проект.
Добавим, что на сегодняшний день жители города предложили добавить на общественном пространстве озеленение и обустроить подходы к реке.