Томичам предлагают оставить отзывы с предложениями по благоустройству площади у фонтана на Ушайке

Томичи уже активно делятся своими предложениями. Фото: Ксения Высотина

Площадь у фонтана на Ушайке будет благоустроена по предложениям жителей города, - сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«Сейчас площадь - это место прогулок и отдыха многих томичей и гостей города, однако качество её благоустройства не соответствует современным стандартам», - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что томичи могут поделиться своим мнением, как должна выглядеть территория у фонтана и чем она должна быть наполнена. Свои предложения предлагают оставить по ссылке на проект.

Добавим, что на сегодняшний день жители города предложили добавить на общественном пространстве озеленение и обустроить подходы к реке.