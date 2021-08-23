Вчера вечером в Томске автомобиль Renault Megane протаранил столб линии электропередач

Водитель наехал на опору в Томске, он умер от травм на месте аварии. Фото: УМВД России по Томской области

Как сообщила сегодня пресс-служба УМВД России по Томской области, вчера, 22 августа, около 21 часа 20 минут на улице Владимира Высокого, 6 в Томске произошел наезд автомобиля на препятствие. Заметим, что такие ДТП происходят в регионе регулярно.

По предварительной информации, отмечает сайт регионального управления полиции, 41-летний мужчина-водитель автомобиля Renault Megane утратил контроль за движением своего транспортного средства. Машина совершила наезд на опору линии электропередач. От полученных травм водитель погиб на месте аварии. По предварительным данным, в момент ДТП водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Требуется помощь очевидцев данного происшествия, просьба обращаться по телефонам: 8(3822) 794-715, 8(3822) 794-719.