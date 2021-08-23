Жительница Томской области сдала в ломбард ювелирное украшение, а в полиции заявила, что его похитили

Женщина достоверно знала, что хищения не было. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Поправить свое материальное положение с помощью обмана попыталась жительница Стрежевого. Прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело о заведомо ложном доносе в совершении преступления, сообщила пресс – служба ведомства.

«Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней местной жительницы, обвиняемой в заведомо ложном доносе о совершении преступления», - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что у стрежевчанки возникли материальные сложности. Женщина сдала в ломбард ювелирное изделие, принадлежащее ее семье. Какое именно, не уточняется. Супруг женщины обратил внимание на пропажу украшения и спросил где оно. Женщина, по ее словам, хотела предотвратить возможный конфликт, поэтому ответила мужу, что ничего не знает о пропаже, а после обратилась в полицию с заявлением о хищении ювелирного изделия.

В ходе проверки по заявлению было установлено, что жительница Стрежевого сама сдала украшение в ломбард, иными словами, женщина достоверно знала, что хищения не было.

Сообщается, что обвиняемая признала вину в совершении преступления и дала подробные показания относительно мотивов и обстоятельств содеянного. В данный момент уголовное дело направлено в Стрежевской городской суд Томской области.