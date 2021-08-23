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Общество23 августа 2021 4:30

За 7 дней в Томской области система видеофиксации обнаружила свыше 10 тысяч нарушений ПДД

Почти 9,5 тысяч из них – нарушение скоростного режима
Ксения Высотина
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Система видеофиксации бдительно следит за автомобилями и водителями

Система видеофиксации бдительно следит за автомобилями и водителями

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежедневно на автодорогах области осуществляется видеофиксация нарушений Правил дорожного движения. После фиксации нарушения видеокамерой информация передается в ГИБДД, обрабатывается, и через некоторое время владелец транспортного средства по почте получает квитанцию на оплату штрафа. Об этом нам напоминает пресс-служба областного УМВД.

Как уточняет полиция, за прошедшую неделю с помощью системы видеофиксации зафиксировано 10534 нарушения, 9601 из которых - нарушения скоростного режима.

Сотрудники полиции напоминают всем жителям города Томска и области о том, что на дороге необходимо быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.