За 7 дней в Томской области система видеофиксации обнаружила свыше 10 тысяч нарушений ПДД

Система видеофиксации бдительно следит за автомобилями и водителями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежедневно на автодорогах области осуществляется видеофиксация нарушений Правил дорожного движения. После фиксации нарушения видеокамерой информация передается в ГИБДД, обрабатывается, и через некоторое время владелец транспортного средства по почте получает квитанцию на оплату штрафа. Об этом нам напоминает пресс-служба областного УМВД.

Как уточняет полиция, за прошедшую неделю с помощью системы видеофиксации зафиксировано 10534 нарушения, 9601 из которых - нарушения скоростного режима.

Сотрудники полиции напоминают всем жителям города Томска и области о том, что на дороге необходимо быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.