Коронавирус в Томске: + 113 новых случаев заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 20 августа 2021 года, в Томской области выявлено 113 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 39 605 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 53 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 34 308 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,95. В коечном фонде свободно 30,2% мест.

За последние сутки в стране выявлено 20 992 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 785 пациентов скончалось, 20 351 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 705 523 человека, 174 485 кончались, 5 983 405 выздоровели.