Вчера пожар в поселке Аникино на окраине Томска уничтожил дачный домик

В огне сгорел садовый домик, пострадала хозяйка Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области, в поселке Аникино (это Кировский район Томска) произошел пожар в кирпичном дачном доме, который нанес хозяевам немалый ущерб. От огненной стихии пострадала местная жительница. Специалисты информируют, что она получила ожоги рук.

В пресс-релизе ведомства отмечается, что сообщении о происшествии поступил на пульт дежурного вчера в 17:32. Огонь уничтожил деревянную обрешетку крыши небольшого садового дома, помещение выгорело внутри, пострадали другие строения не только на этом участке, но и у соседей. Владелица дачного дома 1960 года рождения получила ожоги рук. Ликвидировать пожар удалось около семи часов вечера. Площадь пожара составила около 70 кв. метров. Причина ЧП устанавливается.