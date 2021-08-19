Томские ученые: потепление климата приводит к наступлению трав и лесов на степи

Может быть, мы так и не увидим опустынивание территорий Западной Сибири! Фото: сайт ТГУ, снимки сотрудников вуза

Как сообщил сегодня сайт Томского государственного университета, группа ученых вуза совместно с сотрудниками Тувинского госуниверситета изучают влияние изменения климата на биоразнообразие Западной Сибири. В исследованиях участвуют представители Биологического института и ГГФ ТГУ. Заметим, что эта тема сегодня находится в центре внимания научного сообщества мира, волнует очень многих. Строятся различные научные гипотезы, которые не всегда подтверждаются.

По словам пресс-службы университета, ученые отмечают, что удалось выявить необычную закономерность. С повышением температуры воздуха увеличивается и влажность. Поэтому вместо прогнозируемых пустынь на территории Тывы и Хакасии степи превращаются в луга. А лес постепенно спускается с горных массивов на равнину. Специалисты информируют о том, что результаты первого этапа исследований опубликованы в журнале Ambio (Q1).