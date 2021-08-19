В Колпашевском районе мужчина украл автомобиль «Урал», чтобы помочь грибникам

Не найдя собственника, подозреваемый сел в салон грузового автомобиля, и при помощи найденных ключей, завел грузовик после чего уехал эвакуировать застрявший автомобиль а своему знакомому злоумышленник пояснил что грузовик ему дал приятель. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В поселке Зайкино Колпашевского района был задержан сотрудниками полиции местный 50-летний житель за угон грузовика «Урал». Мужчина уехал доставать застрявший автомобиль своего приятеля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

«Подозреваемый вместе со своим другом поехали собирать грибы в районе п. Зайкино Колпашевского района. Пока мужчины ехали по полевой дороге, их автомобиль застрял. После чего подозреваемый пошел в ближайший поселок Зайкино, где обнаружил грузовик «Урал». Не найдя собственника, подозреваемый сел в салон грузового автомобиля, и при помощи найденных ключей, завел грузовик», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что после того, как мужчина завел грузовик, он уехал эвакуировать застрявший автомобиль, а своему знакомому пояснил, что машину ему дал приятель.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.