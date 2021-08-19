Томский путешественник Евгений Ковалевский: «Напряжение трудного дня снимает океанская вода за бортом»

Евгений Ковалевский и Станислав Березкин признаются: им уже надарили столько подарков, что они просто не помещаются на борт тримарана. Фото: пресс-служба Томского РГО.

Вчера, 18 августа, в день рождения Русского географического общества и День географа, состоялся первый "Урок из океана" в рамках форума с международным участием "География в современном мире: опыт, методика, инновации". В форуме участвовало более 90 человек, среди которых были географы из Томской области, а также экипаж экспедиции "По пути русских кругосветных мореплавателей" в составе Евгения Ковалевского и Станислава Березкина. Об этом сообщила пресс-служба Томского отделения РГО.

Наши путешественники вышли на связь, будучи во французском Бресте. Они, в частности, рассказали о балтийском этапе кругосветки, о встречах в Финляндии, Швеции и Германии. Поделились и впечатлениями от Нидерландов и Франции. Евгений и Станислав не скрывали, что им очень интересно узнавать историю стран, посещать военные и морские музеи.

- Мы узнаем то, что в обычной жизни до нас по разным причинам не доходит. А дальше с помощью уроков из океана мы доносим эту информацию до детей, - в частности, отметил Евгений Ковалевский.

По словам руководителя экспедиции, экипаж радушно встречают в каждом морском порту. Тримаран буквально набит подарками, их уже некуда складывать. В ходе беседы с участниками форума географов Ковалевский и Березкин ответили на вопрос, как они справляются с поломками судна и ободряют себя в тяжелые минуты.

- Иногда во время движения я прошу Стаса остановиться, и прыгаю за борт в холодную воду, - сказал Евгений Ковалевский.

- Мне помогает кофе, - признался Станислав Березкин.