Томские дети-инвалиды получили новые законные права

Дети-инвалиды теперь имеют законное право не толкаться в очередях в ожидании приема в кабинетах власти или в других официальных учреждениях, а также в магазинах и пунктах обслуживания населения. Фото: архив "КП"

Указом Президента РФ от 26 июля № 437 введена обязанность обслуживать вне очереди детей-инвалидов и тех, кто их сопровождает, на предприятиях торговли и общепита, в службах быта, связи и ЖКХ, учреждениях здравоохранения, образования, культуры, юридических компаниях. Об этом «КП-Томск» сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Томской области.

- С 26 июля дети-инвалиды и их сопровождающие имеют также право на внеочередной прием у руководителей и других должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, - уточнили сотрудники аппарата детского омбудсмена.

Они добавили, что до сих пор вышеперечисленные права касались только взрослых людей, которым установлена инвалидность I и II групп.