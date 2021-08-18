Нацпроект: в Томске годовой план дорожных работ выполнен на 74 %, а в Северске уже завершен

Власти попросили дорожных строителей ускорить темпы ремонта улиц и дорог! Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Пресс-служба администрации Томской области сообщила сегодня о том, что выполнение годового плана нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в нашем регионе достигло 60 процентов. Заметим, что до начала сезона дождей и холодов в Сибири осталось не так много времени.

Интернет-портал администрации региона отмечает, что в ЗАТО Северск план национального дорожного проекта на 12 месяцев текущего года выполнен полностью. Здесь специалисты отремонтировали участки 4 важнейших улиц закрытого города на протяжении 4 километров. В Томске исполнение годового плана нацпроекта составляет 74 %, работы продолжаются. Кроме того, на региональной автодорожной сети общее выполнение нацпроекта достигло 50 процентов. Работы ведутся на всех 17 объектах. По словам заместителя губернатора Томской области по промышленной политике Игоря Шатурного, необходимо ускорить темпы ремонта, подрядчикам необходимо приложить все усилия, чтобы завершить ремонтную кампанию в срок, синхронизируя работы с коммунальными службами. Такую задачу поставил губернатор Томской области.