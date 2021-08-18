Заражение коронавирусом юных томичей зачастую происходит внутри семей

Сегодня очередей на прививку от коронавируса в Томске и области нет. Вакцины хватает, привиться можно в стационарных и мобильных пунктах. Фото: Ксения Высотина

В Томской области отмечается снижение темпов вакцинации против новой коронавирусной инфекции, рассказала в прямом эфире ЦУР (центр управления регионом) Ольга Пичугина, руководитель управления Роспотребнадзора по Томской области.

- Пока регион не дотягивает до уровня иммунизации, при котором вырабатывается коллективный иммунитет к COVID-19: для этого пройти вакцинацию нужно не менее 60% населения старше 18 лет (это свыше 500 тыс. жителей), - заявила спикер.

Напомним, по состоянию на утро 18 августа первую прививку от COVID-19 поставило 258 003 человек, завершили иммунизацию 221 129 томичей (данную информацию предоставил оперштаб).

Как отметила Ольга Пичугина, сегодня коронавирус чаще выявляется в регионе у детей и подростков. Общий уровень заболеваемости COVID-19 стабильно высок. По словам руководителя управления, свыше 30% случаев регистрируется в семьях. «Раньше мы говорили, что страдают люди 65 лет и старше, а сегодня картина иная. Растет число инфицированных молодых людей, подростков и детей. Если защитить молодых людей 18+ можно с помощью вакцины, то для детей пока препараты не утверждены», – пояснила она.

Поставить прививку от коронавирусной инфекции можно в мобильных и стационарных прививочных пунктах. Жителям региона доступны 4 вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт».