На юге Томской области вчера инспекторы задержали группу шишкарей-браконьеров из Новосибирска

Шишкари-нарушители хозяйничают в лесах региона. Фото: сайт департамента лесного хозяйства Томской области

Как сообщает сегодня пресс-служба администрации Томской области, 16 августа инспекторы госконтроля при поддержке сотрудников СОБР Росгвардии и полиции в кедровниках Кожевниковского района задержали 15 жителей Новосибирской области. Специалисты отмечают, что у промысловиков из другого региона изъято более 20 мешков незаконно заготовленной кедровой шишки и две вибрационные установки. Заметим, что браконьеров такого типа в лесах области задерживают ежегодно.

Интернет-портал администрации региона напоминает, что в соответствии с региональным законом в Томской области разрешается только сбор опавшей кедровой шишки. Причем, в южных районах заготавливать ее можно с 20 августа, в северных – с 25 августа. По словам заместителя начальника департамента лесного хозяйства Томской области Артема Струкова, рейды, как правило, носят профилактический характер. Тем не менее, ежегодно специалисты сталкиваются с захватническими действиями промысловых групп, которые ведут заготовку в наших лесах при помощи механических приспособлений, что приводит к гибели кедров. Нарушители используют кустарные вибрационные установки – «шишкотрясы». А любое механическое воздействие на кедр, по мнению специалистов, приводит к прекращению плодоношения и усыханию дерева.