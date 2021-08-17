Недвижимость: аренда комнаты в Томске подорожала с начала 2021 года меньше чем на 4%

Аналитики считают, что в целом по России рынок долгосрочной аренды комнат постепенно возвращается к доковидным показателям. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала 2021 года аренда комнат в Томске подорожала на 3,8%, а по сравнению с августом 2020-го цены поднялись на 9,0%. Такие цифры приводит федеральный портал «Мир квартир», специалисты которого проанализировали динамику ставок в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек.

В целом по России рынок долгосрочной аренды комнат постепенно возвращается к доковидным показателям, констатируют аналитики. С начала года аренда комнат подорожала на 3,5%; по сравнению с августом 2019-го – на 6,6%.

Самый ощутимый рост отмечен в Севастополе: в разгар отпускного сезона средний ценник здесь составил 12 214 руб. в месяц. Главный курорт Краснодарского края с января поднял цены на 13,3% и стал самым дорогим городом после столицы. Так, месячная аренда комнаты в Москве обойдется в 18 727 руб., в Сочи – в 15 097 руб. Летний Петербург стоит дешевле – в среднем 13 348 руб.

– Дорожают не только южные города. Практически не отстают от них по темпам роста некоторые города Сибири и Севера России. Новосибирск с начала года стал дороже на 12,6%, Иркутск – на 11,3%, Мурманск – на 10,4%, – говорится в сообщении портала «Мир квартир».

Томск в перечне из 70 городов расположился почти посередине, на 32-м месте. По данным портала «Мир квартир», здесь ставка аренды комнаты на август составила 6 700 руб.

Всего с января 2021 года арендные ставки на комнаты выросли в 59 городах России, еще в 11-ти цены снизились. Средняя стоимость комнаты под съем составила 7 215 руб. в месяц.