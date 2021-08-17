Томская область попала в лидеры по заболеваемости ВИЧ

За первые 6 месяцев 2021 года умерло 14 865 инфицированных ВИЧ, что на 3,0% больше, чем за тот же период 2020 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Томская область вошла в лидеры среди регионов по выявлению новых случаев ВИЧ-инфекции за первое полугодие. Такая информация появилась на сайте федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Уточняется, что в первом полугодии 2021 г. показатель составил в РФ 25,1 на 100 тыс. населения. В этот период по заболеваемости в стране стали лидерами 26 регионов страны, куда вошла Томская область и заняла 8-е место. Помимо этого, исходя из данных центра по профилактике и борьбе со СПИДом, наша область относится к числу тех, где показана высокая степень поражения ВИЧ-инфекцией.

«В этот период по показателю заболеваемости в стране лидировали 26 субъектов федерации: Иркутская область (зарегистрировано 53,6 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения), Оренбургская область (52,4), Красноярский край (51,2), Челябинская область (50,8), Пермский край (49,6), Тюменская (48,9), Свердловская (47,8), Томская (46,7), Новосибирская (43,6), Кемеровская (42,6) области», - говорится в докладе.

Также в справке ВИЧ-инфекция в РФ за первое полугодие 2021г. отмечается, что в последние годы в нашей стране диагноз ставят более старшим возрастным группам. А среди больных инфекцией доминировали мужчины.

Добавим, что по данным из ФБУН за первые 6 месяцев 2021 года умерло 14 865 инфицированных ВИЧ, что на 3,0% больше, чем за тот же период 2020 года.