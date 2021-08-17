Томская прокуратура обратилась в суд из-за отсутствия инженерной и транспортной инфраструктуры на участках ИЖС на Кузовлевском тракте

На многих участках произрастают зеленые насаждения, в связи этим у граждан отсутствует доступ к своим домам. Фото: Ксения Высотина

В Томске благодаря обращениям местных жителей провели проверку соблюдения требований закона при обеспечении льготной категории граждан земельными участками. Об этом сообщает областная прокуратура.

«На территории в районе Кузовлевского тракта под индивидуальное жилищное строительство образовано и направлено для распределения 590 земельных участков для льготных категорий граждан, в том числе многодетных семей и семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов. С 2013 года с предложенными участками согласились 542 семьи», - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что проверка показала земельные участки, которые не обеспечены объектами транспортной и инженерной инфраструктуры. На многих участках произрастают зеленые насаждения, в связи этим у граждан отсутствует доступ к своим домам.

Исходя из этого прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании бездействия администрации города. Акт находится на рассмотрении.