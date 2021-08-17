В Томске экологи оценили чистоту воздуха на детских площадках

Эксперты передвижной лаборатории работали, в том числе, на детских площадках в микрорайоне «Южные ворота». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экологи химико-аналитической лаборатории «Облкомприроды» провели мониторинг атмосферного воздуха на детских площадках и в зонах отдыха населения Томска, сообщили в пресс – службе ведомства.

«По результатам анализов большинство показателей чистоты воздуха не вызывает беспокойства. Зафиксировано единственное незначительное превышение предельно допустимой концентрации фенола в 1,1 раза в Лагерном саду. Поскольку это несущественный и кратковременный скачок, он не представляет угрозу для жизни и здоровья населения», – рассказала начальник отдела «Томская СИГЭКИА» ОГБУ «Облкомприрода» Евгения Сайфулина.

В этом году исследование прошли 20 объектов в разных микрорайонах города. Эксперты передвижной лаборатории работали, в том числе, на территории Лагерного и Городского садов, в Буфф-саду, на детских площадках в микрорайоне «Южные ворота», на проспекте Мира.

Пробы атмосферного воздуха отбирались на содержание диоксида азота, фенола, формальдегида, оксида углерода и взвешенных частиц (аэрозольной мелкодисперсной пыли). Атмосферный воздух в микрорайонах Томска экологи «Облкомприроды» мониторят ежегодно.