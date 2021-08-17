Томское УФАС признало незаконными рекламные звонки ООО «Зеленая точка Томск»

Навязчивые телефонные звонки, смс сообщения, электронные письма вызывают неудовольствие томичей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томское УФАС России признало рекламу ООО «Зеленая точка Томск» ненадлежащей, поскольку реклама распространялась посредством телефонных звонков на сотовый номер абонента без его согласия, сообщает пресс – служба ведомства.

В УФАС уточнили, «нежелательные звонки поступали к абоненту, подавшему впоследствии жалобу, в феврале-марте 2021 года. В ходе телефонных разговоров звонивший описывал достоинства услуг ООО «Зеленая точка Томск» по подключению к Интернету, возможности смотреть 250 телевизионных каналов высокого качества сигнала и т.д».

В ходе рассмотрения дела ООО «Зеленая точка Томск» не убедило антимонопольный орган в наличии согласия абонента на получение рекламы услуг фирмы таким способом. Это нарушение требований части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Нарушителю предписано прекратить подобное распространение рекламы.

- Антимонопольный орган очень часто получает подобные обращения от томичей и жителей области, но далеко не всегда, рассмотрев дело, мы устанавливаем нарушение рекламного законодательства. Нередко результатом расследования становится получение документа, в котором заявитель лично письменно дал согласие на получение рекламы таким способом. Поэтому очень просим прежде чем направить жалобу в Томское УФАС установить самостоятельно, а давалось ли вами такое согласие. И если окажется, что оно все-таки давалось, то отзовите его письменно. Если же нежелательная реклама продолжит к вам поступать, обращайтесь к нам, -прокомментировал принятое решение руководитель Томского УФАС России Вадим Алиев.

Информацию о правилах подачи обращения можно узнать на сайте Томского УФАС России в разделе «Главное» (адрес в сети Интернет: https://tomsk.fas.gov.ru/page/16001).