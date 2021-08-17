Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 августа 2021 7:33

Томское УФАС признало незаконными рекламные звонки ООО «Зеленая точка Томск»

Оператор забрасывал томича обращениями
Антон ЗАВИДОВАнтон ЗАВИДОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Навязчивые телефонные звонки, смс сообщения, электронные письма вызывают неудовольствие томичей.

Навязчивые телефонные звонки, смс сообщения, электронные письма вызывают неудовольствие томичей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томское УФАС России признало рекламу ООО «Зеленая точка Томск» ненадлежащей, поскольку реклама распространялась посредством телефонных звонков на сотовый номер абонента без его согласия, сообщает пресс – служба ведомства.

В УФАС уточнили, «нежелательные звонки поступали к абоненту, подавшему впоследствии жалобу, в феврале-марте 2021 года. В ходе телефонных разговоров звонивший описывал достоинства услуг ООО «Зеленая точка Томск» по подключению к Интернету, возможности смотреть 250 телевизионных каналов высокого качества сигнала и т.д».

В ходе рассмотрения дела ООО «Зеленая точка Томск» не убедило антимонопольный орган в наличии согласия абонента на получение рекламы услуг фирмы таким способом. Это нарушение требований части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Нарушителю предписано прекратить подобное распространение рекламы.

- Антимонопольный орган очень часто получает подобные обращения от томичей и жителей области, но далеко не всегда, рассмотрев дело, мы устанавливаем нарушение рекламного законодательства. Нередко результатом расследования становится получение документа, в котором заявитель лично письменно дал согласие на получение рекламы таким способом. Поэтому очень просим прежде чем направить жалобу в Томское УФАС установить самостоятельно, а давалось ли вами такое согласие. И если окажется, что оно все-таки давалось, то отзовите его письменно. Если же нежелательная реклама продолжит к вам поступать, обращайтесь к нам, -прокомментировал принятое решение руководитель Томского УФАС России Вадим Алиев.

Информацию о правилах подачи обращения можно узнать на сайте Томского УФАС России в разделе «Главное» (адрес в сети Интернет: https://tomsk.fas.gov.ru/page/16001).