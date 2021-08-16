«Архипелаг 2121»: томские команды стали победителями в номинации «Цифровой регион»

Новые "цифровые" технологии входят в жизнь томичей... Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как сообщила сегодня, 16 августа, пресс-служба администрации Томской области, наш регион занял первое место в номинации «Цифровой регион» на всероссийском интенсиве «Архипелаг 2121».

Интернет-портал администрации области информирует, что в томскую команду со своими проектами, а также совместными разработками вошли ТУСУР, ТПУ и Центр инновационного развития региона. По словам заместителя губернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмилы Огородовой, наша область уже не раз отстаивала позиции региона с развитыми цифровыми компетенциями. Заметим, что «Архипелаг 2121» – одно из мероприятий Года науки и технологий в России. Интенсив проводится для индивидуальных участников, стартапов, регионов и вузов, которые развивают проекты в сфере новых технологий.