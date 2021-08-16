Под Томском ночью иномарка насмерть сбила 50-летнюю женщину

Светоотражающих элементов на одежде женщины-пешехода не было. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье, 15 августа около 22.10 на 1-м километре трассы Кудринка – Моряковский Затон Томского района произошло ДТП. Водитель автомобиля Toyota Corolla не заметил женщину – пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Произошел наезд автомобиля Toyota Corolla под управлением мужчины-водителя 1967 года рождения на женщину-пешехода, которая, по предварительной информации, находилась на проезжей части по ходу движения автомобиля без цели перехода», – говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в результате аварии 50-летняя женщина скончалась от полученных травм. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.