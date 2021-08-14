Коронавирус в Томске: +126 новых случаев заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 14 августа 2021 года, в Томской области выявлено 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 38 885 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 39 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 34 015 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,0. В коечном фонде свободно 33,3% мест.

За последние сутки в стране выявлено 22 144 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 819 пациента скончались, 19 550 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 579 212 человек, 169 683 скончались, 5 867 890 выздоровели.