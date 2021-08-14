В Томске пройдет математический марафон по достопримечательностям города

В воскресенье, 15 августа, в Томске пройдет математический онлайн-марафон, связанный с достопримечательностями города, сообщает пресс – служба мэрии.

«Участникам предложат пройти маршрут по интересным местам, каждое из которых будет сопровождаться задачей по математике. Принять участие в мероприятии может любой желающий в возрасте старше 10 лет», - говорится в сообщении.

Помериться силами в интеллектуальном состязании могут как одиночные игроки, так и команды. Если задача решена верно, то пройденные метры фиксируются в зачет, если неверно – участок маршрута не засчитывается.

Марафон стартует 15 августа в 12:00 на платформе - https://tomskrun.dtdm.tomsk.ru.

Организаторы подчеркивают, мероприятие проходит полностью онлайн и абсолютно бесплатно, необходим лишь компьютер, планшет или смартфон с выходом в интернет.

Итоги подведут также онлайн в 22.00 в воскресенье.