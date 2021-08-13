За 7 дней клещи укусили в Томской области свыше 200 местных жителей

Лесные паразиты не любят жару и холод, но продолжают кусать жителей региона... Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Управление Роспотребнадзора по Томской области сообщило о том, что по итогам минувших 7 дней – с 5 по 12 августа – в регионе зарегистрировано 224 обращения местных жителей по поводу присасывания клещей. За прошедшую неделю пострадали от укусов лесных паразитов 29 детей. Идет постепенное снижение активности клещей в регионе.

Как уточняют специалисты управления, наибольшая часть обращений приходится на город Томск – 139, в том числе родители привели 22 ребенка. Стоит отметить, что всего с начала эпидсезона в медицинские организации области по этому поводу уже обратились 17 143 человека, в том числе 3546 детей. Специалисты управления Роспотребнадзора по Томской области призывают томичей и жителей региона в условиях пребывания на природе и дачных участках соблюдать все необходимые меры профилактики.