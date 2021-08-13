В Томской области комиссии завершили приемку техникумов и колледжей к новому учебному году

К 1 сентября все образовательные организации региона должны быть приняты комиссией Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Как сообщила сегодня пресс-служба администрации Томской области, в регионе завершается приемка образовательных организаций к новому учебному году 2021-2022. Специальные комиссии уже допустили к работе 479 школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. А вот приемка техникумов и колледжей уже завершена.

По информации интернет-портала администрации региона, готовность образовательных учреждений к новому учебному году проверяют компетентные комиссии. В их составе специалисты областных департаментов, муниципалитетов, специальных служб, правоохранители. На сегодня приемка колледжей и техникумов Томской области завершена. Все 32 учреждения прошли проверку по показателям безопасности и санитарно-эпидемиологических требований. По словам начальника департамента общего образования Томской области Ирины Грабцевич, ни в одной организации серьезных нарушений не выявлено. Окончательные итоги кампании будут известны 20 августа.